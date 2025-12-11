Formation bruxelloise : le président du CD&V dit non au gouvernement de centre-gauche proposé par Les Engagés

Le président du CD&V, Sammy Mahdi, a rejeté jeudi l’option d’un gouvernement de centre-gauche à Bruxelles. Il plaide en faveur d’un gouvernement centriste, large, qui réconcilie la gauche et la droite, et qui inclurait donc au moins le MR.

Cette prise de position s’inscrit contre l’intention des Engagés de former un gouvernement régional sans le MR, après 550 jours de blocage, que n’avait pas totalement rejetée le député CD&V bruxellois Benjamin Dalle, en fin de matinée.

Au cours de l’émission Villa Politica (Eén-VRT), Sammy Mahdi a reproché aux partis de centre-gauche d’avoir laissé, selon lui, la Région-capitale dans un état d’insécurité, de saleté et une situation budgétaire dégradée, après 20 à 30 ans de gestion.

“Ce sont tout sauf les partis que l’on devrait récompenser“, a déclaré le président du CD&V. Il faut plutôt une large coalition, “pas une coalition entre le PS, Ecolo, Team Fouad Ahidar et d’autres“. Selon M. Mahdi, la piste actuelle ne constitue qu’une perte de temps.

“Certains partis francophones comme le PS ne veulent pas s’associer à la N-VA, mais plus ou moins avec le CD&V et de préférence pas avec le MR, et donc tout le monde doit-il plonger dans le bain ?“, a demandé le président du CD&V.

Belga – Photo : Belga