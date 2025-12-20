Le député Soulaimane El Mokadem, ex-PTB, rejoint le groupe PS : “C’est un regroupement technique”

Le député indépendant Soulaimane El Mokadem (ex-PTB) rejoindra en janvier le groupe PS au Parlement bruxellois, un ralliement susceptible de faciliter la formation d’une coalition de centre-gauche.

Coup de théâtre : le député indépendant Soulaimane El Mokadem, ex-PTB, rejoindra, en janvier, le groupe PS au Parlement bruxellois. L’élu nous confirme l’information mais précise rester “indépendant des partis politiques. Selon Le Soir, il ne prendra pas sa carte au PS.

“C’est un regroupement technique“, indique-t-il dans une courte réaction écrite. “Au-delà de ce regroupement technique, je les rejoins car je me rapproche de leurs visions et des points défendus au Parlement“.

En janvier, les socialistes compteront 18 députés, contre 16 à l’issue du scrutin de juin 2024.

C’est un transfert important, car cela faciliterait une coalition de centre-gauche que tente de mettre en place Yvan Verougstraete. La coalition francophone PS-Engagés-Ecolo-Défi aura 37 sièges sur 72, soit une très courte majorité.

Soulaimane El Mokadem avait obtenu 14.861 voix depuis la seconde place de la liste du PTB lors du scrutin régional de juin 2024. En mars dernier, le parlementaire âgé de 27 ans avait quitté le PTB et se trouvait, depuis lors, en arrêt maladie. Plus récemment, Soulaimane El Mokadem avait fait savoir qu’il reviendrait en janvier prochain.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga