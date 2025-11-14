Passer la navigation
L’ancien député PTB Soulaimane El Mokadem revient au parlement bruxellois comme indépendant

L’ancien élu PTB, qui avait obtenu près de 15 000 voix aux régionales de 2024, était en arrêt maladie depuis plusieurs mois et avait quitté le parti huit mois après les élections.

Annoncé un temps proche du PS, il avait déclaré vouloir rendre son mandat au PTB, mais il change finalement d’avis. Il explique au Soir que cette pause lui a permis de réfléchir : “Je me suis dit que j’avais un profil assez rare au sein du parlement. Celui d’un jeune de quartier populaire. Je me suis dit que je devais continuer à amener ma réalité au sein du parlement”. 

Rédaction

BX1
