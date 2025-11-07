Négociations bruxelloises: la réunion plénière annoncée aujourd’hui n’aura pas lieu

Selon nos informations, la réunion plénière annoncée ce vendredi entre les six patis engagés depuis plusieurs semaines dans des discussions budgétaires à Bruxelles n’aura finalement lieu que lundi prochain. En début de semaine, le nouveau formateur Georges-Louis Bouchez (MR) avait déclaré que le travail se poursuivrait à un rythme soutenu d’ici le 11 novembre prochain, et que la discussion dépasserait le cadre des tableaux budgétaires. De son côté, le président de la Fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, s’est une nouvelle fois dit prêt à avancer sur le budget, ainsi qu’à répondre à toute convocation dans ce sens, et non à discuter des “aspects programmatiques d’un accord de gouvernement“, moins prioritaires en regard de la situation financière de la Région.

Cette semaine aura finalement connu deux réunions de négociation de trois heures et trois réunions de groupe technique auquel le PS n’a pas participé.

