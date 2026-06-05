Le gouvernement bruxellois valide la première large phase de réforme de l’administration

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi la deuxième lecture du premier pilier de réforme de l’administration bruxelloise considérée comme la plus importante pierre angulaire de ce processus de modernisation.

Le ministre bruxellois de la Fonction Publique, Dirk De Smedt (Anders), qui l’a annoncé vendredi matin, parle d'”une étape décisive vers une administration bruxelloise intégrée, plus efficace, moins fragmentée et mieux préparée aux défis de demain“.

D’après le ministre, ce volet de réforme vise à regrouper les services de support tels que les ressources humaines, l’informatique, les acquisitions, la comptabilité et les services facilitaires au sein d’une structure regroupée au service de l’ensemble des administrations bruxelloises. L’objectif est de simplifier les processus, d’utiliser les moyens de manière plus efficace et d’éviter les doublons.

Au cours des derniers mois, plus d’une centaine de fonctionnaires issus de différentes administrations ont participé à la préparation de cette réforme.

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“Nous franchissons une étape historique pour Bruxelles. Pendant des années, on a parlé de davantage de coopération, de moins de fragmentation et d’une administration plus efficace. Aujourd’hui, nous transformons ces paroles en actes“, a déclaré le ministre De Smedt dans un communiqué.

Selon le ministre de la Fonction publique et des Finances, cette réforme représente également un élément essentiel de la trajectoire vers un budget à l’équilibre en 2029. Les gains d’efficacité et les économies structurelles qui en découleront font partie intégrante de la trajectoire pluriannuelle définie par le gouvernement bruxellois. Le gouvernement poursuivra dans les prochains mois le travail de mise en œuvre concrète afin que la nouvelle structure puisse être définitivement ancrée dès cet été.

Le pilier adopté est le premier des quatre grands piliers de réforme qui doivent ensemble conduire à une gouvernance bruxelloise plus simple, plus efficace et financièrement plus saine, a encore dit le ministre.

Belga