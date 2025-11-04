Négociations bruxelloises : le PS ne participera pas à la nouvelle réunion technique ce mardi

Le PS indique qu’il ne participera pas aux réunions techniques de ce mardi. Les socialistes seront par contre présents lors de la plénière de demain.

La façon de travailler de manière thématique sur une déclaration de politique régionale ne convient pas au Parti socialiste. Les socialistes ne se rendront donc pas aux groupes de travail cette semaine tant que le cadre des discussions n’est pas clarifié au niveau politique. Ils espèrent que ce point sera clarifié à la prochaine réunion plénière où ils se rendront (à priori demain).

Vooruit, de son côté, annonce participer aux réunions, mais veut s’assurer que la méthodologie et la méthode de travail convenue sont respectées.

Pour tenter d’avancer sur les grands chantiers bruxellois, les groupes de travail continuent de se réunir avec un programme établi jusqu’au 11 novembre. Ce matin, les débats tourneront autour de la fonction publique et les réformes administratives, suivi de la mobilité et la propreté l’après-midi. Demain, on parlera réforme des institutions à 10h, stratégie de croissance à midi. Les pouvoirs locaux et l’urbanisme pour jeudi et enfin la fin de la semaine se clôturera par les thématiques de l’environnement et du climat, du bien-être animal et de l’image internationale de Bruxelles.

Pas d’avancée majeure lundi soir après la première réunion politique avec Georges-Louis-Bouchez aux manettes des négociations bruxelloises. Les six partis se sont assis autour de la table. Le président du MR à la sortie s’est dit plutôt satisfait, un discours qui détonnait par rapport aux sentiments des autres négociateurs.

L’ambiance était tendue et méfiante, surtout entre les libéraux et les socialistes, dont les échanges se font rares, voire inexistants. Pour rappel, le président du MR veut désormais mettre la priorité sur la formation d’un gouvernement avant d’établir un budget pour 2026. Un changement de cap que le PS ne souhaite pas suivre. Pour Ahmed Laaouej, patron des socialistes bruxellois, la priorité reste d’abord d’adopter un budget solide avant de parler de coalition.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles