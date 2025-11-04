Formation bruxelloise : de grands désaccords entre le PS et le MR après la réunion de lundi
À entendre le nouveau formateur bruxellois, la discussion dépassera le cadre des tableaux budgétaires. Ce qui n’est pas du gout des socialistes.
Les six partis engagés depuis plusieurs semaines dans des discussions budgétaires à Bruxelles vont poursuivre leur travail à un rythme soutenu d’ici le 11 novembre prochain, sur le budget au sens large, a annoncé lundi soir le président du MR, Georges-Louis Bouchez, à l’issue d’une réunion de quelque quatre heures.
Georges-Louis Bouchez a par ailleurs confirmé qu’il endossait la fonction de formateur bruxellois en tant que président de parti, amené à suppléer pour plusieurs semaines à l’absence de chef de file du MR bruxellois, depuis la démission la semaine dernière, de David Leisterh.
“Cela s’est très bien passé. En tout cas tout le monde était à table, ce qui est bien à Bruxelles, et pour le reste, on a pu fixer une méthode de travail. On a également pu déterminer quelques grandes lignes et quelques grands enjeux“, a déclaré M. Bouchez à l’issue de la réunion.
Selon celui-ci, des groupes de travail se réuniront dès mardi, sur des grands enjeux tels que la Fonction publique et la structure publique bruxelloise. À partir de mercredi, le groupe central (lisez: les négociateurs et les sherpas) se réunira chaque jour sur la base des groupes de travail techniques.
À entendre le nouveau formateur bruxellois, la discussion dépassera le cadre des tableaux budgétaires: “À un moment donné, vous ne pouvez pas indiquer des rendements budgétaires sur la Fonction publique, par exemple, si vous ne connaissez pas les mesures précises qui sont derrière. Je ne souhaite pas mettre de rendement budgétaire s’il n’y a pas une mesure très concrète qui y est accolée car cela renverrait la discussion au prochain gouvernement et ce n’est pas le but.“
Quid d’un gouvernement ?
“On a besoin d’un gouvernement. La discussion sur le partenaire flamand viendra en temps voulu“, a encore dit Georges-Louis Bouchez.
De son côté, le président de la Fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, s’est une nouvelle fois dit prêt à avancer sur le budget, ainsi qu’à répondre à toute convocation dans ce sens, et non à discuter des “aspects programmatiques d’un accord de gouvernement“, moins prioritaires en regard de la situation financière de la Région.
“Un accord de gouvernement qui ne reposerait pas sur un accord de budget reviendrait à bâtir un château sur du sable“, a-t-il commenté en quittant la réunion.
M. Laaouej a réitéré son souhait de voir sa formation respectée pour ce qu’elle représente dans la démocratie en Région bruxelloise. “Il ne peut être question de compter sur les communes pour augmenter les taxes“, alors qu’elles ont déjà été amenées à le faire à la suite de mesures prises à l’échelon fédéral. “Le mandat de nos élus est de défendre des choses qui tiennent à cœur les Bruxellois notamment en termes de justice sociale“, a-t-il dit.
