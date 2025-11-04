Formation bruxelloise : de grands désaccords entre le PS et le MR après la réunion de lundi

Georges-Louis Bouchez a par ailleurs confirmé qu’il endossait la fonction de formateur bruxellois en tant que président de parti, amené à suppléer pour plusieurs semaines à l’absence de chef de file du MR bruxellois, depuis la démission la semaine dernière, de David Leisterh.

“Cela s’est très bien passé. En tout cas tout le monde était à table, ce qui est bien à Bruxelles, et pour le reste, on a pu fixer une méthode de travail. On a également pu déterminer quelques grandes lignes et quelques grands enjeux“, a déclaré M. Bouchez à l’issue de la réunion.

Selon celui-ci, des groupes de travail se réuniront dès mardi, sur des grands enjeux tels que la Fonction publique et la structure publique bruxelloise. À partir de mercredi, le groupe central (lisez: les négociateurs et les sherpas) se réunira chaque jour sur la base des groupes de travail techniques.

À entendre le nouveau formateur bruxellois, la discussion dépassera le cadre des tableaux budgétaires: “À un moment donné, vous ne pouvez pas indiquer des rendements budgétaires sur la Fonction publique, par exemple, si vous ne connaissez pas les mesures précises qui sont derrière. Je ne souhaite pas mettre de rendement budgétaire s’il n’y a pas une mesure très concrète qui y est accolée car cela renverrait la discussion au prochain gouvernement et ce n’est pas le but.“