Malgré un déficit qui se creuse, la FWB assure avoir gardé le cap lors de son ajustement

Lors de son ajustement budgétaire “essentiellement technique”, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a “gardé le cap” de sa trajectoire d’assainissement tout en actant des adaptations budgétaires nécessaires pour l’année 2026, indique-t-il jeudi.

En chiffres, le budget ajusté prévoit désormais des recettes de 13,67 milliards, tandis que les dépenses programmées représentent un montant de 15,59 milliards. Le gouvernement s’est donc accordé sur un déficit annoncé à l’issue de l’année 2026 de 1,77 milliard, alors qu’il était de 1,61 milliard à l’initial. Concrètement, la différence entre le budget initial et le budget ajusté est dès lors estimée à 160 millions.

Cette différence s’explique pour moitié par la hausse des dépenses à la suite de l’application de paramètres d’avril et pour l’autre moitié par la demande de l’Institut des Comptes Nationaux de requalifier en dépenses les avances effectuées par la FWB dans le cadre du Plan de Relance européen auprès des écoles de l’enseignement libre. Dans les deux cas, la différence est compensée dans une perspective pluriannuelle, justifie le gouvernement.

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La hausse de l’inflation provoquera en effet une hausse des recettes 2026, mais la loi spéciale de financement prévoit que le Fédéral verse les dotations sur base des paramètres macroéconomiques de février et procède l’année suivante à une correction sur base de la croissance économique et de l’inflation réellement observées. Le supplément de recettes attendu en 2027 pour l’année 2026 s’élève à 93 millions, détaille-t-il.

Quant à l’avance octroyée aux écoles libres dans le cadre du plan de relance européen, elle sera remboursée par ces écoles en 25 ans. Des remboursements qui seront comptabilisés en recettes supplémentaires pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

“Intégrer ces deux corrections permet une meilleure comparaison des soldes du budget initial et du budget ajusté et de mettre en évidence que le déficit structurel demeure pratiquement identique à celui du budget initial 2026“, pointent encore les autorités.

Pour le reste, l’effort prévoyant 500 millions d’euros nets d’économies à l’horizon 2029 est maintenu. “Les décisions visant à faire des économies et à garder sous contrôle le budget de la FWB ont été prises et communiquées lors de l’initial 2026. Lors de cet ajustement budgétaire, la volonté n’était pas d’intensifier encore ces efforts mais bien de vérifier le rendement des mesures décidées à l’automne“, précisent-elles.

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Dans ce cadre, le gouvernement a décidé d’appliquer, pour le reste de l’année 2026 et en collaboration avec l’administration, une norme de remplacement d’1/5 pour les missions non critiques du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les missions critiques de la Fédération ne sont toutefois pas concernées par cette mesure qui fera l’objet d’une réévaluation dans le cadre de l’élaboration du budget 2027.

Des adaptations par rapport à l’initial 2026 ont par ailleurs été identifiées et un travail transversal a été réalisé par l’ensemble des ministres. Certains crédits ont été adaptés et certaines dépenses compensées à l’intérieur des enveloppes ministérielles. Les travaux se sont principalement concentrés sur la prise en compte de l’impact sur le budget 2026 de la hausse des paramètres d’inflation, affirme le gouvernement.

Le Comité de monitoring se réunira au mois de mai pour actualiser la trajectoire pluriannuelle à la suite de cet ajustement budgétaire, en prenant en compte les nouveaux paramètres d’inflation. Selon les estimations provisoires réalisées dans le cadre du conclave, les décisions prises permettent, à paramètres constants, d’atteindre l’objectif d’une stabilisation du déficit budgétaire en 2029 à 1,2 milliard, conclut-il.

Belga