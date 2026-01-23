FWB: 200 millions d’euros pour rénover les bâtiments des Hautes écoles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé vendredi la mobilisation de 200 millions d’euros pour financer la rénovation de plusieurs établissements supérieurs hors universités.

Cet effort constitue le deuxième volet du plan d’investissement exceptionnel d’un milliard d’euros destiné à la rénovation des bâtiments scolaires lancé par le précédent gouvernement.

Cet argent ira vers des projets soumis par des Hautes écoles, des établissements d’enseignement pour adultes ainsi que des internats d’enseignement supérieur.

Quarante-sept dossiers de rénovation/construction pour une valeur de 400 millions d’euros avaient été introduits suite à un appel à projet lancé en janvier 2024. Vingt-et-un ont finalement été retenus pour un investissement de 200 millions d’euros.

“Rénover nos infrastructures scolaires est une priorité pour le gouvernement malgré le contexte budgétaire difficile que nous connaissons”, justifie vendredi la ministre-présidente Elisabeth Degryse (Engagés), citée dans un communiqué.

La sélection des projets s’est faite sur base des critères et des pondérations définis dans le décret balisant ce plan d’investissement exceptionnel: état du bâtiment, performances énergétiques visées, impact éventuel des inondations de juillet 2021.

Les projets de rénovation introduits dans le cadre d’un troisième volet du plan portant sur l’enseignement obligatoire sont actuellement en cours d’examen au sein de l’administration. Deux cents millions d’euros seront à nouveau alloués à cette occasion dans les prochains mois.

