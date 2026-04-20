Le PS molenbeekois reste sous tutelle, malgré le retour de Catherine Moureaux

Le PS bruxellois prolonge sa tutelle sur la section de Molenbeek, annonce La Libre ce lundi, et cela malgré le retour de Catherine Moureaux début mars après un an d’absence. Une décision prise en bureau politique ce matin, en raison de tensions persistantes au sein de la section locale même si “la situation s’apaise”, selon le journal. Cette tutelle avait débuté en mai dernier et est prolongée de six mois, jusqu’au 30 septembre.

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La Fédération bruxelloise du Parti Socialiste avait décidé en mai dernier de placer la section de Molenbeek-Saint-Jean sous tutelle pour rétablir un climat serein au sein de la section et à préparer dans les meilleures conditions les prochaines élections internes afin de renouveler les différentes instances. “L’objectif est d’offrir un cadre neutre et apaisé, permettant à tous les camarades de se recentrer sur les valeurs fondamentales du PS : la solidarité, le respect et l’engagement en faveur des Molenbeekois“, expliquaient les socialistes bruxellois. Khalil Aouasti, Karine Lalieux et Laurent Gabelle dirigent depuis la section molenbeekoise.

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