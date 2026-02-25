 Aller au contenu principal
Molenbeek : Catherine Moureaux de retour le 2 mars

Après près d’un an d’absence pour épuisement professionnel, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean reprendra bien ses fonctions lundi prochain, selon nos informations. Elle confiait début janvier voir “enfin le bout du tunnel”.

Absente depuis février dernier pour un “épuisement professionnel sévère”, Catherine Moureaux retrouvera son poste à la tête de la commune le 2 mars. Durant sa convalescence, l’intérim a été assuré par Amet Gjanaj, bourgmestre faisant fonction.

“Je sais que je pourrai reprendre pleinement mes responsabilités”, a-t-elle confié au début de l’année, remerciant les nombreux messages de soutien reçus ces derniers mois. L’élue socialiste affirme revenir “avec détermination” pour poursuivre le travail engagé au service des Molenbeekois.

Rédaction

