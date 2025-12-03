À Molenbeek, l’échevinat de l’action sociale sera partagé entre Kalandar et Boufraquech

Selon la fédération, ce partage vise à pacifier les relations internes à la section qui s’étaient fortement détériorées. En mars dernier, la commission nationale de vigilance du PS avait annulé la désignation de Mohammed Kalandar, échevin de l’Action sociale et des Sports (entre autres) à Molenbeek. Plusieurs erreurs ont été commises lors de son élection comme échevin, qui pesaient suffisamment lourd pour annuler sa nomination, estimait la commission. Ainsi, il n’y aurait pas eu de raison d’organiser un second tour. Les conditions de convocation pour le vote et le corps électoral pris en compte sont également pointés.

Mohammed Kalandar avait déjà été nommé échevin et aurait donc dû démissionner de sa propre initiative. Ce qu’il n’a pas fait. Mohammed Kalandar était devenu échevin après que son prédécesseur et collègue de parti Yassine Akki avait été écarté à la suite de la révélation d’une ancienne condamnation pour le viol d’une mineure, des faits datant d’il y a plus de 20 ans. M. Kalandar faisait quant à lui l’objet d’une plainte devant la commission régionale de vigilance pour des posts extrémistes sur les médias sociaux.

La décision de mercredi a été prise en accord avec la commission de vigilance nationale du PS, ainsi qu’avec le secrétariat général du parti.

Belga