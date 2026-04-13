FWB: la réforme des formations aux métiers de l’art infirmier validée en commission

La commission conjointe de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi un projet de décret qui redessine les formations aux métiers de l’art infirmier en Wallonie et à Bruxelles.

Le texte vise à adapter les formations dispensées aux nouvelles exigences fédérales mais aussi européennes en la matière, tout en cherchant à offrir plus de cohérence à l’offre de formations et à mieux les aligner aux besoins du secteur des soins de santé. Le décret met aussi en conformité le bachelier infirmier organisé dans l’enseignement supérieur francophone avec la directive européenne de 2024, ce qui garantira la reconnaissance automatique des qualifications acquises dans toute l’Union européenne.

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La réforme prévoit parallèlement la fin progressive du brevet d’infirmier qui était délivré jusqu’ici par l’enseignement secondaire qualifiant. “Il s’agit de mettre fin à une incohérence où l’on avait deux filières de formation qui menait au même métier, mais pas aux mêmes droits en termes de salaire, de possibilités de promotion ou de mobilité“, a justifié la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny (MR), lors du débat sur le texte lundi.

Nouveauté: le décret organise la création d’une nouvelle formation intermédiaire appelée ‘assistant en soins infirmiers’ (AeSI). Ce diplôme, qui se situera entre celui d’aide-soignant et celui d’infirmier, sera organisé exclusivement dans l’enseignement pour adultes (ex-Promotion sociale) en 180 crédits, avec pas moins de 1.200 heures de stages, dont certains dès la 1re année. Les frais d’inscription à cette nouvelle formation seront de 409 euros par an maximum, avec la possibilité de bénéficier d’allocations d’études, a insisté la ministre Glatigny. Des aménagements en horaires décalés ou en étalement seront proposés pour les travailleurs qui souhaitent suivre ce nouveau cursus.

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Tous ces changements seront d’application dès la rentrée de septembre prochain. Le projet de décret a été approuvé lundi par les députés de la majorité MR-Engagés. L’opposition PS et PTB a voté contre. Ecolo s’est abstenu. . Pour le PS, Dorothée De Rodder s’est dite d’accord sur le fond de la réforme, mais elle a déploré une mise en œuvre trop “précipitée“. Pour les socialistes, il aurait été préférable de décaler sa mise en œuvre d’une année.

Pour le PTB, Rachida Aït Alouha, elle-même infirmière brevetée de formation, a déploré la suppression d’une filière de formation au métier d’infirmier, ce qui va aggraver la pénurie actuelle de soignants et donc dégrader davantage la qualité des soins, a-t-elle déploré. L’élue marxiste a aussi pointé le flou qui subsiste, selon elle, sur le partage de la responsabilité des actes posés par les futurs assistants en soins infirmiers travaillant sous la supervision d’un infirmier.

Hajib El Hajjaji (Ecolo) a lui aussi déploré la fin du brevet infirmier, lequel représentait une opportunité d’émancipation sociale pour de nombreuses personnes. “Cette porte se referme“, alors que le prescrit européen ne l’exigeait nullement, a-t-il commenté. “C’est donc un choix politique“, a-t-il déploré. Le projet de décret devrait être définitivement validé en urgence dès ce mercredi après-midi à l’occasion de la prochaine séance plénière du parlement.

Belga