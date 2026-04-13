L’H.U.B lance “Propulse” pour accompagner les jeunes infirmiers

Face à la pénurie de personnel soignant, l’ Hôpital Universitaire de Bruxelles annonce le lancement de “Propulse”, un nouveau programme destiné à faciliter l’entrée en carrière des jeunes diplômés en soins infirmiers et, à terme, des technologues.

Ce dispositif, proposé dès cette année sous contrat à durée indéterminée, repose sur un système de rotations entre plusieurs services hospitaliers. L’objectif : offrir une vision globale du fonctionnement d’un hôpital universitaire et permettre aux jeunes professionnels d’acquérir rapidement des compétences variées.

“Ce type de parcours est courant dans d’autres secteurs, mais encore rare à l’hôpital“, souligne Sacha Gougnard, Directeur Général Adjoint et initiateur du projet au sein de l’H.U.B. “Il répond à une attente des jeunes générations, qui souhaitent évoluer et découvrir plusieurs environnements avant de se fixer.“

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Concrètement, les participants passent plusieurs mois dans différents services, par exemple en neurologie, pneumologie ou gériatrie, ou suivent des parcours thématiques s’ils souhaitent se spécialiser.

“Au-delà de l’innovation en ressources humaines, l’hôpital entend ainsi renforcer l’attractivité du métier et améliorer la fidélisation des jeunes recrues. L’entrée dans le métier peut être intense”, rappelle Carina Goossens, infirmière cheffe de service à l’H.U.B. “Un accompagnement progressif permet de donner des repères et de renforcer la confiance.“

Avec “Propulse”, l’H.U.B espère proposer un cadre d’intégration plus structuré, dans un secteur confronté à des besoins croissants et à des transformations profondes.

Rédaction