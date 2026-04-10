L’Hôpital universitaire de Bruxelles ne rémunère plus des gardes d’étudiants en médecine, les représentants s’inquiètent

Le Comité inter-universitaire des étudiants en médecine (CIUM) déplore jeudi la décision de l’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) de ne plus rémunérer les gardes prestées par les étudiants au sein de son réseau.

L’HUB confirme que cette mesure est entrée en vigueur depuis le mois de mars, mais précise qu’elle ne concerne que les étudiants de bloc 4, 5 et 6. Ceux-ci ne sont pas encore médecins et ne disposent pas d’un contrat de travail.

D’après le CIUM, environ 150 étudiants, répartis dans les trois établissements de l’HUB – l’Institut Jules Bordet, l’hôpital Erasme et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola – sont actuellement concernés par cette décision. Il assure que “cette mesure inadmissible représente une contrainte financière majeure, un frein à l’éducation ainsi qu’une attaque directe contre la condition étudiante“.

Contrôle de l’ONSS

Dans un courriel adressé aux étudiants concernés, que Belga a pu consulter, l’HUB affirme qu’il a été forcé de prendre cette décision après un contrôle des services de l’Office national de la Sécurité sociale (ONSS). “Ceci ne traduit en aucun cas un manque de reconnaissance du travail et de l’engagement des internes, mais bien la nécessité de respecter les prescriptions légales en vigueur”, affirme l’HUB.

Pour le CIUM, cette suppression implique une charge financière supplémentaire importante. Il souligne notamment la hausse récente du minerval et la pression financière que tout cela engendre. Les étudiants auraient été informés le 8 avril de cette décision, entrée en vigueur en mars. Le CIUM demande donc le rétablissement de la rémunération des gardes au sein du réseau HUB et la réparation pour les gardes prestées depuis le 1er mars.

Le président du CIUM, Elias Fariss, craint que cette mesure ne soit également appliquée dans d’autres hôpitaux. Un comité de représentants devrait bientôt être formé pour discuter avec la direction de l’HUB, explique-t-il.

Belga