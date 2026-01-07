L’ASBL Infirmiers de rue célèbre ses 20 ans d’existence : “On ne peut plus compter aveuglément sur le monde politique”

L’ASBL Infirmiers de rue célèbre en 2026 ses 20 ans d’existence. Fondée en 2006 à Bruxelles, l’organisation est devenue un acteur important de la lutte contre le sans-abrisme dans la capitale mais aussi à Liège. L’association a permis de reloger durablement 221 personnes depuis 2010.

Initialement centrée sur l’aide médicale de rue, l’ASBL a progressivement réorienté son action vers la fin durable du sans-abrisme, notamment à travers l’accompagnement vers un logement durable. Infirmiers de rue se définit aujourd’hui comme un “laboratoire pour la fin du sans-abrisme“.

L’organisation compte actuellement plus de 50 employés à Bruxelles et une dizaine à Liège. En 2024, elle a effectué 1.817 rencontres abouties dans la rue avec des personnes sans abri. Ses équipes ont mené 292 maraudes à Bruxelles et 193 à Liège.

Limites structurelles

L’association indique toutefois se heurter à “de rudes limites structurelles“, en particulier en matière de logement. “Nous opérons dans un contexte où nous ne pouvons plus compter aveuglément sur le monde politique pour apporter des solutions. Les subventions sont rabotées, nos équipes se débattent avec des méandres administratifs inadaptés à la complexité des problématiques de nos patients, les logements abordables sont rares, le secteur de la santé mentale souffre d’un manque d’effectifs manifeste et une politique migratoire impitoyable fait exploser le sans-abrisme“, détaille Emilie Meessen, cofondatrice de l’ASBL.

Selon les derniers chiffres disponibles sur le site d’Infirmiers de rue, Bruxelles compte plus de 7.000 personnes sans abri ou mal logées. Plus de 800 d’entre elles dorment effectivement dans la rue. À Liège, environ 500 personnes dorment dehors.

Malgré ces freins, l’organisation entend poursuivre son action et ses innovations, avec pour objectif affiché de faire disparaître le sans-abrisme à Bruxelles et à Liège.

