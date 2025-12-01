L’asbl Infirmiers de rue lance sa campagne : “Nous devons les reloger !”

Face à une crise du sans-abrisme en aggravation, l’Asbl Infirmiers de rue dévoile sa nouvelle campagne de fin d’année, accompagnée d’un message fort : “Nous devons les reloger”.

À Bruxelles, près de 1 000 personnes dorment dans la rue, et 9 000 vivent en hébergement temporaire. Au total, la Belgique compterait près de 50 000 personnes sans-abri, un chiffre en forte hausse. “Nous observons aujourd’hui deux évolutions qui se renforcent mutuellement : le nombre de personnes sans-abri augmente, certaines mesures politiques risquent d’accroître encore l’afflux, et dans le même temps l’aide disponible se réduit”, explique par voie de communiqué Koen Van den Broeck, porte-parole d’Infirmiers de rue.

Mais celle-ci l’affirme : “Mais le sans-abrisme n’est pas une fatalité. Nous le démontrons chaque jour.” En effet, depuis près de vingt ans, l’association accompagne les personnes les plus vulnérables, avec un modèle qui fait ses preuves : plus de 230 personnes ont été relogées durablement à la suite d’un suivi intensif.

La campagne s’appuie sur un visuel représentant une petite maison construite de pièces et de billets, symbole du rôle concret de chaque don dans la reconstruction d’une vie. “Un logement n’est pas un aboutissement, mais un point de départ”, rajoute la porte-parole.

Rédaction – Photo : Infirmiers de rue