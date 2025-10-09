Passer la navigation
Alain Deneef sur le tronçon nord du métro 3 : “On ne peut pas se lancer dans ce chantier”

Alain Deneef, député bruxellois Les Engagés, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Interrogé sur le rapport provisoire de la Cour des compte concernant le métro 3 qui s’inquiète de la faisabilité financière du projet, Alain Deneef donne raison au rapport. “Je crains, hélas, que la Cour des comptes n’ait raison. Et que ce soit un de ces projets majeurs qui, comme beaucoup d’autres dans le passé, a été géré d’une manière pas très professionnelle et pas très transparente.”

Mais selon le député, il faudrait abandonner le tronçon nord. “Sur le fond, il y a deux tronçons dans ce métro : le tronçon sud, qui est extrêmement avancé. Je ne pourrais pas imaginer, Les Engagés non plus, qu’on l’abandonne. Par contre, il faut être réaliste, le tronçon nord – qui de toute façon allait couter nettement plus cher, déjà avant même de lancer le premier coup de pelle – je pense que ce tronçon n’est plus à notre portée. En tout cas, pas dans un temps politique raisonnable. On peut le mettre en pause 10 ans, mais on ne peut pas se lancer dans ce chantier“, explique-t-il.

Rédaction

09 octobre 2025 - 09h14
Modifié le 09 octobre 2025 - 09h14
 

