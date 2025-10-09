La viabilité financière du Métro 3 n’est pas assurée, selon la Cour des comptes

Un rapport provisoire de la Cour des comptes s’inquiète de la viabilité financière du projet de construction du Métro 3, qui doit relier le nord et le sud de la Région bruxelloise. L’information émane jeudi de L’Écho qui a pu consulter cet audit. Le dossier remet par ailleurs en cause la décision de faire passer les rames sous le palais du Midi.

Le rapport, qui attend encore les remarques des ministres concernés par le projet, pointe ainsi que la Région bruxelloise “reste confrontée à un déficit de financement du Métro 3 de près de quatre milliards d’euros, tandis que sa dette brute consolidée a atteint 14 milliards d’euros en 2024“. Le coût global du projet a explosé entre 2015 et 2024 pour un surcoût de 255%, alors que la mise en service a été retardée de dix ans depuis lors, égrène encore la Cour des comptes.

Le dossier fait état d’un manque de transparence ayant entravé le processus d’audit et dénonce des lacunes autour du passage d’un tunnel sous le palais du Midi, ainsi que dans la gestion des marchés relatifs à la transformation des stations existantes.

Enfin, il est noté de “multiples dysfonctionnements” sur la procédure d’appel d’offres pour le tronçon Bordet-Nord. La Cour des comptes recommande dès lors de mettre en œuvre un projet qui “tient compte de la contrainte budgétaire” et qui “assure une solution de mobilité” avec un bon rapport performance-coût.

avec Belga

