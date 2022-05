Zone de basses émissions : plus de 15 millions d’euros perçus par la Région depuis son introduction

Depuis 2018, près de 14 millions d’euros ont été perçus par la Région bruxelloise suite à des amendes pour non-respect de la LEZ.

Cela fait désormais plus de quatre ans que la Région bruxelloise a instauré la zone de basses émissions (Low Emission Zone ou LEZ) sur l’ensemble de son territoire. Au fil des années, les véhicules les plus polluants sont interdits de circulation dans la capitale, à l’exception de celles qui payent un pass journalier. Ainsi, depuis le début de l’année 2022, tous les véhicules diesel datant d’avant 2011 et tous les véhicules essence datant d’avant 1997 ne peuvent plus circuler dans les rues bruxelloises. Et dès 2025, les véhicules diesel Euro 5 (avant 2016) et les essences Euro 2 (avant 2001) seront cette fois interdits de circulation. En cas de non-respect de cette LEZ et sans pass journalier, les automobilistes pris sur le fait risquent une amende de 350 euros.

Le député bruxellois Jonathan de Patoul (DéFI) a interrogé le ministre régional de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) sur les recettes et amendes perçues depuis l’introduction de la LEZ.

Plus de 16 000 amendes en 2021

Alain Maron a confirmé que le nombre d’amendes augmente au fil des années, vu que le nombre de véhicules interdits de circulation augmente également : de 385 amendes en 2018, la Région bruxelloise a enregistré 9 936 amendes en 2019 et plus de 16 600 en 2021, rapportent les chiffres du ministre, révélés par la DH et La Capitale cette semaine.

Au total, entre 2018 et 2021, 13 749 000 euros d’amendes ont été perçus. Et l’achat de pass journaliers a rapporté 745 360 euros à la Région sur cette même période. Alain Maron précise que ces rentrées d’argent servent au financement de mesures concernant le transport et la mobilité dans la capitale, avec comme objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre. “Cela peut inclure le financement de projets, des frais de personnel, informatiques ou d’expertise”, précise le ministre.

