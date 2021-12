Zone de Basses Emissions : 76.500 véhicules bientôt interdits dans la Région de Bruxelles-Capitale

Dès le 1er janvier, les véhicules de norme EURO 4 ne pourront plus circuler dans la Zone de Basses Emissions.

Les derniers chiffres de Bruxelles Environnement indiquent qu’environ 76.500 véhicules de 11 ans et plus sont concernés, il s’agit de voitures, camionnettes, bus et minibus. Ces derniers pollueraient davantage, faisant partie de la dernière génération de véhicules diesel qui ne doit par être équipée d’un filtre à particules. Il en ressort de l’étude menée par Bruxelles Environnement “Remote sensing”, que ces véhicules sont responsables de près de la moitié des émissions de particules et d’un quart des émissions d’oxyde d’azote, alors qu’ils ne représentent que 12% du parc automobile testé à Bruxelles. L’objectif de cette campagne sera d’améliorer la qualité de l’air et de protéger la santé des citoyens. En effet selon l’Agence européenne de l’environnement, la pollution de l’air est à l’origine d’environ 9.000 décès prématurés par an en Belgique.

Plusieurs accompagnements sont prévus par la Région pour aider les citoyens dans cette transition. Le budget de la prime Bruxell’Air a été quadruplé, et proposera une offre à la carte à ceux qui décident de se séparer de leur véhicule, en fonction des revenus du ménage. Des sessions en lignes gratuites seront proposées par un “Mobility Coach“, ainsi que des “Mobility Visits” pour tester des alternatives à la voiture comme la marche, le vélo, le vélo cargo, les transports en commun, voitures partagées ou taxis. La prime LEZ est également renforcée pour les professionnels qui doivent remplacer un utilitaire qui ne peut plus rouler dans la LEZ. Certains montants et plafonds sont revus fortement à la hausse (jusqu’à 15.000€) alors que les modalités administratives sont simplifiées.

M.D. – Photo – Belga