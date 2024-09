Zone basses émissions : Vooruit.brussels veut limiter le report aux personnes vulnérables

Début septembre, les partis francophones du futur gouvernement bruxellois ont annoncé qu’ils déposeraient au parlement une proposition prévoyant un report général de deux ans de l’interdiction de certains véhicules, y compris l’interdiction des véhicules diesel EURO 5.

Vooruit.brussels est “ouvert à un report temporaire pour les catégories de carburant qui ne seront plus autorisées à partir du 1er janvier 2025, mais avec une mesure spécifique et sociale: que l’exception ne vise que les personnes vulnérables qui n’ont pas les moyens d’acheter une nouvelle voiture plus écologique”, ont fait savoir les socialistes flamands lundi.

► Revoir | À Bruxelles, les 33 000 ménages concernés ne devront finalement pas changer de voiture pour le 1er janvier 2025

“Vooruit.brussels préfère s’en tenir au calendrier de la LEZ tel qu’il a été convenu lors de son introduction. En même temps, nous pouvons comprendre en partie la proposition présentée, mais nous voyons surtout un certain nombre de lacunes dans la proposition actuelle”, souligne le parti dans un communiqué. C’est pourquoi Vooruit.brussels, à l’initiative de Pascal Smet et d’Ilyas Mouani, dépose sa propre proposition “qui recherche un juste équilibre entre l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé des Bruxellois, les attentes créées par le gouvernement et, enfin, la faisabilité économique de la mesure”, ajoute-t-il.

► Relire | Report de la LEZ à 2027 : Elke Van den Brandt dénonce une “bombe dans les négociations”

Concrètement, la proposition des socialistes prévoit que seules les personnes en situation de précarité socio-économique, c’est-à-dire celles qui n’ont pas les moyens financiers d’acheter soudainement une autre voiture, aient droit à un report unique de deux ans. Ainsi, si une personne a droit à l’intervention majorée pour les soins médicaux, elle aura également droit au report. “Avec notre proposition, nous voulons envoyer un signal très clair que l’abandon des ambitions de la LEZ n’est pas souhaitable pour Vooruit.brussels. La qualité de l’air à Bruxelles est toujours parmi les plus mauvaises d’Europe et a un effet néfaste évident sur la santé des Bruxellois et surtout des enfants qui circulent dans les rues. En même temps, nous ne voulons pas ignorer ceux qui ne peuvent vraiment pas suivre. Notre proposition a la valeur ajoutée de concilier au maximum les deux intérêts en n’intervenant que de manière limitée, là où c’est nécessaire”, résume le chef de groupe de Vooruit.brussels Pascal Smet.

Belga