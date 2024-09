MR, PS et Les Engagés prennent des décisions sur Renolution et sur la LEZ

Dans un communiqué de négociations, le Mouvement Réformateur, le Parti Socialiste et Les Engagés veulent apporter plus de clarté sur les primes Renolution et la prochaine phase de la zone de basses émissions (LEZ).

Concernant les primes Renolution, dont le budget est épuisé et les dossiers en attente, les groupes parlementaires souhaitent :

“Toutes les demandes de primes pour les travaux dont la facture de solde est acquittée d’ici au 31/12/2024 puissent faire l’objet de dossiers éligibles aux mêmes conditions qu’avant la suspension, introduits et traités dans le courant de l’année 2025 – conformément à la réglementation en vigueur qui prévoit que le dossier peut être introduit dans les douze mois de la réalisation des travaux.

Le système évoluera ensuite. Le futur gouvernement précisera les modalités de cette évolution le plus rapidement possible et de telle manière que les Bruxellois(es) sont aujourd’hui encouragés à entamer et à poursuivre leurs travaux de rénovation sereinement. L’isolation du bâti est une priorité pour Bruxelles.“

La Zone de basses émissions (LEZ)

Les chefs des trois groupes parlementaires, David Leisterh (MR), Ahmed Laaouej (PS) et Christophe De Beukelaere (les Engagés) souhaitent poursuivre l’amélioration de la qualité de l’air.

“En conséquence, à l’occasion de la rentrée parlementaire, les députés MR, PS et Engagés déposeront une proposition d’ordonnance visant à fixer l’application de la prochaine phase de la zone de basses émissions (LEZ) au 1er janvier 2027.

« Le 1er janvier 2025, c’est demain. Nous voulons envoyer un signal fort et démontrer que les institutions fonctionnent et peuvent répondre aux attentes urgentes des Bruxelloises et des Bruxellois. Pour les personnes concernées qui disposent d’un véhicule EURO 5 et qui n’avaient pas les moyens de pouvoir le renouveler, nous leur permettons de l’utiliser pendant deux ans supplémentaires et ainsi de s’adapter à la prochaine phase à un rythme réaliste. Ainsi, nous maintenons la forte ambition de la LEZ pour la santé des Bruxellois(es) mais avec une approche pragmatique qui permet d’inclure tout le monde. Nous mettrons le contrôle transparent et objectif de la qualité de l’air au cœur de notre politique environnementale afin d’en poursuivre l’amélioration. » indiquent les trois chefs de groupe”.