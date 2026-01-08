Vœux des Engagés : le président Yvan Verougstraete invite à “garder le cap”

Le président des Engagés Yvan Verougstraete et actuel formateur bruxellois a tenu mercredi soir à l’occasion des vœux du parti centriste un discours aux accents combatifs, alimentés par l’actualité internationale récente.

“Je suis inquiet pour l’évolution du monde avec un Trump qui n’a aucune limite“, a-t-il partagé devant plusieurs centaines de militants et mandataires rassemblés à Autoworld, dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. “On ne peut accepter cette vision impérialiste, ni celle de la Russie et de la Chine demain“, a ajouté l’eurodéputé, appelant à “entrer en résistance pour défendre notre modèle de société“. “Il est temps pour l’Europe de se réveiller !“, a-t-il encore lancé sous les applaudissements.

À propos de la formation d’un gouvernement à Bruxelles, attendue depuis 578 jours, l’actuel formateur a souhaité aux Bruxellois “le gouvernement qu’il mérite” au plus vite.

Son discours a néanmoins été un moment brièvement sifflé et perturbé par des militants de l’Alternative démocratique, écologique et sociale (ADES) dissimulés dans la foule. Ceux-ci entendaient dénoncer les récentes mesures d’économies prises par la majorité Arizona à laquelle participent les Engagés.

Des décisions “pas toujours faciles”

Des membres de la Centrale nationale des employés (CNE) s’étaient également faits entendre avant l’évènement avec une action symbolique à l’entrée du parc du Cinquantenaire pour dénoncer “le bal des fausses promesses” et “l’écart entre les promesses des Engagés et leurs actes“, notamment en ce qui concerne la réforme du chômage et certaines coupes budgétaires.

Devant ses troupes, Yvan Verougstraete a reconnu que des décisions “pas toujours faciles” avaient dû être prises ces derniers mois par les différents gouvernements où siège la formation turquoise, mais que ces mesures visaient notamment à ne pas se défausser sur les générations futures.

Départ et nouvelle tête

Le président du parti a profité de son intervention pour remercier l’ancien négociateur bruxellois Christophe De Beukelaer qui a annoncé l’an dernier son retrait politique.

Arrivé mardi chez les Engagés, l’ex-député MR Michel De Maegd a également fait une brève apparition sur scène, où il a reçu des mains du président un maillot cycliste aux couleurs du parti centriste.

L’ancien présentateur du JT de RTL-Tvi a remercié la foule pour l’accueil que le parti lui a réservé. “Nous allons faire ensemble de très grandes choses“, a-t-il promis sous les applaudissements.

