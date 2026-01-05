Formation bruxelloise : les négociations entrent dans une phase de réunions bilatérales

À Bruxelles, des réunions bilatérales auront lieu dès mardi dans le cadre de la formation d’un gouvernement régional, a indiqué lundi le président des Engagés, Yvan Verougstraete, qui chapeaute actuellement les négociations.

Le 24 décembre, l’équipe de M. Verougstraete a envoyé un premier jet de déclaration de politique régionale ainsi qu’un tableau budgétaire aux partis pressentis pour former une majorité, à savoir PS, Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit et CD&V.

“Ceux-ci ont formulé des commentaires que nous intégrons au mieux depuis le 2 janvier et qui feront l’objet de réunions bilatérales dès ce mardi“, a indiqué M. Verougstraete dans une déclaration transmise à Belga.

“Nous continuons donc d’avancer au plus vite pour que Bruxelles soit doté d’un budget 2026 ainsi que d’une trajectoire pluriannuelle et d’une vision pour l’avenir“, a-t-il déclaré, appelant à “dépasser les blocages politiques, idéologiques et les ambitions particratiques“.

► Tous nos articles sur la formation bruxelloise

Belga – Photo : Belga