Christophe De Beukelaer quitte la vie politique

Christophe de Beukelaer

Agé de 38 ans, le chef de file des Engagés à Bruxelles, veut réorienter sa carrière, loin de la politique.

Alors que Christophe De Beukelaer se lance en politique il y a treize ans, c’est grâce à plusieurs mots : impact, réflexion à long terme et collaboration. Mais aujourd’hui, il trouve de moins de moins de place pour ces motivations sur la scène politique. Celui-ci ne l’avait pas encore annoncé ses équipés il y a quelques jours, seulement le président Yvan Verougstraete, le vice-Premier ministre Maxime Prévot et le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe étaient au courant. “J’ai gardé ma décision secrète pendant longtemps mais l’idée de quitter la politique me trottait dans la tête depuis un moment”, confie-t-il à Bruzz.

Le chef de file des Engagés bruxellois, ne quittera ses mandats politiques que lorsqu’il y aura une solution à la crise politique.

15 septembre 2025 - 07h02
Modifié le 15 septembre 2025 - 07h02
 

