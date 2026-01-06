Michel De Maegd quitte le MR et rejoint Les Engagés

Michel De Maegd change de bannière politique. Le député fédéral quitte le MR pour rejoindre Les Engagés.

L’information a été officialisée ce mardi matin lors d’une conférence de presse organisée par le parti centriste.

Le Boitsfortois était en conflit ouvert depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec le président du MR Georges-Louis Bouchez. En cause notamment : les positions du parti libéral sur la guerre à Gaza, vivement critiquées en interne par De Maegd. Ces tensions avaient culminé lorsqu’il lui avait été interdit de représenter le MR lors d’un débat sur la RTBF.

En rejoignant Les Engagés, Michel De Maegd intègre l’autre formation francophone de la majorité fédérale. Ce ralliement ne remet donc pas en cause l’équilibre de la coalition Arizona, mais renforce le groupe parlementaire mené par Aurore Tourneur.

Actuellement vice-président de la commission des Relations extérieures à la Chambre, le député n’a pas encore vu ses futures attributions précisées au sein du groupe fédéral des Engagés.



Rédaction