“Une dérive autocratique inquiétante” : vives tensions internes au MR entre De Maegd et Bouchez

L’ancien journaliste Michel De Maegd, parlementaire au sein du MR, n’a pas mâché ses mots mercredi soir dans une réaction publiée sur les réseaux sociaux. Il dénonce “une dérive autocratique inquiétante” en parlant de son président de parti, Georges-Louis Bouchez.

Michel De Maegd explique dans un long message qu’il aurait dû participer au débat QR de la RTBF ce mercredi soir en tant que vice-président de la Commission des Relations extérieures pour y aborder la question de la reconnaissance de la Palestine.

► Voir aussi | Polémique à Molenbeek : “Quand on n’a pas de fond, on jette de la poudre aux yeux”, réagit Saliha Raïss à l’offensive de Georges-Louis Bouchez



“Mais, au dernier moment, le Président de mon parti m’a imposé de ne pas m’y rendre, estimant que, je cite, je ne ‘représente pas la ligne du parti sur ce point'”, réagit Michel De Maegd. “Je ne peux que m’indigner face à cette dérive autocratique inquiétante et à la mainmise présidentielle sur la démocratie interne au sein de mon parti: empêcher un parlementaire de s’exprimer, alors même qu’il défend la ligne validée par nos représentants gouvernementaux, est pour moi inconcevable”, souligne-t-il ensuite.

Le parlementaire ajoute encore que “se taire serait céder à l’oppression. Le dénoncer, c’est rester fidèle à ma dignité et aux valeurs qui fondent mon engagement politique”, avant d’en appeler “à un sursaut des démocrates du MR: il est urgent de retrouver les valeurs de notre mouvement et de réaffirmer notre attachement à un véritable débat démocratique”.

Le président du MR n’a pas encore réagi à ce message.

Belga