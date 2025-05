Violences en marge de la Coupe de Belgique : trois hooligans brugeois interpellés

Le juge d’instruction en a relâché deux sous conditions et a placé le troisième sous mandat d’arrêt, a fait savoir le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Laatste Nieuws.

Trois hooligans brugeois suspectés d’être impliqués dans les violences survenues à Bruxelles, le 4 mai dernier en marge de la finale de la Coupe de Belgique, ont été appréhendés et présentés mardi à un juge d’instruction. Les trois suspects ont été inculpés de coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail, avec préméditation. Pour l’un des trois, le motif de haine a été ajouté à ces chefs d’inculpation. Les deux premiers ont été relâchés sous condition alors que le troisième a été placé sous mandat d’arrêt, a précisé un porte-parole du parquet

Des groupes de supporteurs qui s’étaient rendus à pied au stade en passant par Jette et Molenbeek-Saint-Jean ont provoqué des dégâts dans ces communes. Des vitrines ont été brisées, du mobilier de rue endommagé et des feux d’artifice ont été envoyés vers la foule. Des supporteurs s’en sont aussi pris à un commerce de Molenbeek et à un établissement de Jette. Un magasin de proximité a ainsi été attaqué rue Vanderstichelen à Molenbeek. Le propriétaire de 73 ans et son fils ont été sérieusement malmenés. C’est pour ces faits que les trois hooligans ont été interpellés. Celui qui a été placé sous mandat comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil.

Le 4 mai, quelque 80 personnes avaient été blessées, dont quatre policiers, dans des incidents avant et après le match. Des hooligans brugeois, sympathisants d’extrême droite, s’étaient notamment livrés à des ratonnades, selon les témoignages recueillis, en attaquant plusieurs commerces de Molenbeek et en agressant des habitants. Le Club de Bruges l’avait emporté 2-1 face à Anderlecht dans cette rencontre disputée au stade Roi Baudouin (nord de Bruxelles).

Belga