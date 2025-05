Affrontements, violence, arrestations : retour sur la journée de la finale de la Coupe de Belgique

Retour sur une finale de Coupe de Belgique marquée par les affrontements et la violence.

Dès 13h15 à la Gare centrale, les membres du noyau dur du club Bruges ont commencé la provocation des joueurs d’Anderlecht. Une centaine d’entre eux a ensuite quitté les lieux pour se rendre à Jette ou à Molenbeek, du côté de Ribaucourt. Vers 15h, c’est un magasin de carrelage qui a été vandalisé, et les propriétaires agressés et blessés. Quelques minutes plus tard, c’est l’image d’un homme gisant au sol qui a ému. Il s’agit d’un hooligan brugeois frappé par des voisins du quartier en représaille. Si deux passantes sont venues à son secours, la police n’était toujours pas sur place. “On a travaillé sur différents plans, on était présents dans le centre, près du stade. On n’était pas prévus à Molenbeek à ce moment, on a rejoint le groupe par la suite”, justifie la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Au total, ce sont 80 personnes qui ont été prises en charge par les services médicaux, dont 9 ont été hospitalisées. Le parquet a procédé à 61 arrestations administratives.

Blessure par balle

La fin du match n’a pas suffi à apaiser la situation où des affrontements se sont poursuivis vers la Gare du Midi. “Suite à l’incident de tir à la Gare du Midi hier soir vers 21h15, un supporter brugeois a été blessé par balle à la cheville”, confirme le parquet de Bruxelles. Si divers devoirs d’enquête complémentaires ont été demandés, l’enquête se poursuit et le suspect n’a pas été appréhendé.

■ Reportage de David Courier, Yannick Vangansbeek et Manu Carpiaux