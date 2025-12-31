Bruxelles-Propreté renforce la collecte des déchets ce soir de Nouvel An pour éviter de potentiels débordements

À quelques heures du passage à 2026, les équipes de Bruxelles-Propreté sont mobilisées sur le terrain. Objectif : éviter que des sacs poubelles ou encombrants laissés dans les rues ne servent de combustible à d’éventuels incendies, un phénomène malheureusement récurrent lors des festivités du Nouvel An.

Cet après-midi, nous avons suivi une équipe de l’Agence dans les rues de Schaerbeek, l’une des communes où la vigilance est renforcée. Les agents sillonnent les artères du quartier pour ramasser les sacs abandonnés et nettoyer les points sensibles. Certaines zones, jugées plus à risque, font l’objet d’un passage supplémentaire.

Chaque fin d’année, Bruxelles-Propreté adapte ainsi son dispositif, en collaboration avec les zones de police locales, afin de limiter les risques d’incendie volontaire et de garantir un espace public sûr pour les habitants et les fêtards.

Les opérations se poursuivront jusqu’en soirée, avant la grande nuit du réveillon.

■ Reportage de David Courier, Loïc Bourlard et Laurence Paciarelli