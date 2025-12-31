Incendie volontaire au commissariat de police de Berchem-Sainte-Agathe

Des inconnus ont mis le feu, dans la nuit de mardi à mercredi, au commissariat de police situé rue des Alcyons à Berchem-Sainte-Agathe. Plusieurs médias ont relayé l’information, confirmée par la police de la zone Bruxelles-Ouest.

“Vers 3h50, un début d’incendie a été constaté à l’entrée du commissariat de la rue des Alcyons“, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Ouest. “Le feu s’est éteint de lui-même avant l’arrivée de nos équipes de police. Il n’y a pas eu de blessés et les dégâts sont restés limités.”

Un examen des faits a été ouvert afin de déterminer l’origine de l’incendie. Les circonstances exactes restent, à ce stade, indéterminées, précise encore la police.

Belga – Image : Google Street View