Les hôtels du centre de Bruxelles affichent complet pour le Nouvel An

Les hôtels bruxellois terminent l’année en beauté : la quasi-totalité des établissements du centre-ville affichent complet pour le réveillon du Nouvel An. Un engouement marqué cette année par un grand nombre de réservations de dernière minute.

Selon Miriam Bouchal, responsable des relations publiques de l’hôtel Amigo, les 31 décembre et 1er janvier comptent parmi les dates les plus prisées : “La première moitié du mois de décembre reste dominée par la clientèle d’affaires, mais la seconde attire surtout les touristes, familles et couples séduits par les animations de Plaisirs d’Hiver.”

Même constat au Meininger Hotel, près du canal, où les 125 chambres sont réservées, ou encore au Juliana, place des Martyrs, complet à une suite près. “Les réservations se sont faites très tard cette année“, observe Filip De Ryck, directeur commercial du Juliana, qui affiche un taux d’occupation moyen de 87 % pour décembre.

D’après Rodolphe Van Weyenberg, président de la Brussels Hotel Association, la tendance est claire : “Le réveillon est devenu une période très chargée.”

Les établissements du centre-ville tirent pleinement profit des festivités, contrairement à ceux de la périphérie, davantage tournés vers la clientèle d’affaires. Au Steigenberger Wiltcher’s, avenue Louise, le taux d’occupation reste modéré, mais le restaurant affiche complet grâce à un menu spécial Nouvel An.

Beaucoup d’hôtels, dont l’Amigo, proposent d’ailleurs un repas festif pour le passage à 2026.

Mais dès le 2 janvier, le calme revient : l’activité chute nettement après les fêtes. L’an passé, le taux d’occupation moyen était passé de 65 % à 45 %, un creux habituel avant la reprise progressive du tourisme d’affaires au printemps.

■ Reportage d’Emilia De Feyter de Bruzz