Violences en marge de la Coupe de Belgique : des victimes et un collectif de jeunes faits citoyens d’honneur par Molenbeek

Un an après les violences racistes commises par des hooligans brugeois à Molenbeek – en amont de la finale de la Coupe de Belgique de football face à Anderlecht – une cérémonie solennelle s’est tenue à la maison communale ce lundi.

La citoyenneté d’honneur a été décernée aux victimes de violences du 4 mai ainsi qu’au collectif de jeunes “Je suis la Belgique” qui s’est engagé en faveur du rapprochement après ces événements. En septembre 2025, ceux-ci avaient décider de rallier à pied symboliquement Bruges au départ de Molenbeek pour y réaliser une mosaïque. L’initiative visait à montrer qu’il est possible de répondre à la violence autrement que par la violence.

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Avec cette reconnaissance, la commune souhaite non seulement rendre hommage aux victimes, mais aussi rendre hommage aux jeunes qui se sont mobilisés et ont envoyé un signal positif au quartier.

Trois individus dans le viseur du parquet

Au niveau judiciaire, l’enquête est désormais clôturée, avec en perspective une demande de renvoi en correctionnelle pour trois individus, a rapporté ce samedi le journal Le Soir, qui a eu confirmation du parquet de Bruxelles. Quelques semaines après la finale de la Coupe de Belgique, trois hommes avaient été appréhendés, présentés devant un juge d’instruction, puis inculpés. La prochaine étape est une comparution devant la chambre du conseil.

Le parquet précise qu’il veut renvoyer les trois individus “pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, avec la circonstance aggravante de haine ou de mobile discriminatoire”.

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BX1 – Photo : BX1

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Yannick Vangansbeek