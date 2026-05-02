Violences racistes en marge de la Coupe de Belgique: trois hooligans dans le viseur du parquet

Un an après des violences racistes perpétrées par des hooligans brugeois à Molenbeek, en marge de la finale de la Coupe de Belgique, l’enquête est désormais clôturée, avec en perspective une demande de renvoi en correctionnelle pour trois individus, rapporte samedi Le Soir qui a eu confirmation du parquet de Bruxelles.

Quelques semaines après ces faits, trois hommes avaient été appréhendés, présentés devant un juge d’instruction, puis inculpés. Le parquet de Bruxelles indique que l’enquête est désormais clôturée et qu’il a rédigé en conséquence “des réquisitions de renvoi des trois personnes identifiées devant le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles“. La prochaine étape est une comparution devant la chambre du conseil.

Le parquet précise qu’il veut renvoyer les trois individus “pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, avec la circonstance aggravante de haine ou de mobile discriminatoire“.

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Le premier à l’égard de trois victimes, le second à l’encontre d’une seule, tandis que le troisième voit peser sur lui des “circonstances aggravantes de haine ou de mobile discriminatoire à l’égard d’une personne vulnérable“, à savoir le gérant d’un magasin, d’une septantaine d’années, qui avait été lourdement agressé, précise le quotidien. Deux sont également poursuivis “pour dégradation de biens en bande“, selon le parquet.

Belga – Photo : BX1