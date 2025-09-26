Une marche contre le racisme reliant Molenbeek à Bruges

Rallier à pied symboliquement Bruges au départ de Molenbeek.

C’est le défi relevé par 25 citoyens à l’appel du collectif “Je suis la Belgique” en réponse aux faits de violences commis par des supporters brugeois, le 4 mai dernier, lors de la finale de la Coupe de Belgique, et prenant pour cible, notamment des habitants de Molenbeek.

À la base de cette mouvement de marche, le collectif “Ik Ben België – Je suis la Belgique”. Il est composé de Francophones et Néerlandophones, d’horizons différents. L’initiative veut ainsi de démontrer aux jeunes qu’il est possible de répondre à la violence autrement que par la violence.

Le départ a été donné à 15h. Le périple relie donc Molenbeek à Bruges sur trois jours avec des étapes prévues à Alost ce soir et à Gand demain.

■ Reportage de Néo Fasquel, Djop Medou Mvondo et Valentine Rolus