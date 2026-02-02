Vêtements, ordinateurs ou… pendule à coucou : que deviennent les objets perdus à Brussels Airport ?

L’an dernier, Brussels Airport a récupéré 32.000 objets perdus par les passagers. Que deviennent-ils ? Une équipe est chargée de les retrouver, les analyser, et si possible, les restituer à leur propriétaire.

Un nouveau bagage vient d’arriver sur le bureau de Pascale. Pour cette agente du service des objets perdus, la première mission : l’ouvrir pour identifier son propriétaire. “On regarde si on trouve un nom et on note ce qu’il y a dedans comme les marques, au cas où le passager nous appelle“, nous explique-t-elle.

Dans ce service se trouvent tous les bagages et objets oubliés au cours du week-end. Et il y en a beaucoup, avec 67.000 passagers en moyenne chaque jour.

Parmi les oublis les plus courants : les vêtements, les papiers d’identité et les bijoux. Même si certains sortent du lot… “On a eu un djembé, un dentier, une machine pour l’apnée du sommeil“, liste Quentin Mertens, le porte-parole de Brussels Airport. “Mais on a eu aussi des choses très insolites comme une magnifique pendule à coucou“.

Un objet perdu sera conservé dans ces réserves durant six mois, même si le propriétaire est généralement retrouvé endéans trois jours. L’an dernier, c’est environ 32.000 objets qui ont ainsi été perdus, soit 4000 de plus que l’année précédente. Les deux tiers sont trouvés aux contrôles de sécurité et amenés ici par les employés.

“Après six mois au sein du service Lost and Found, Brussels Airport décide de donner une seconde vie à ces objets. On travaille avec des organisations de bienfaisance, notamment pour les vêtements. On travaille avec des associations locales qui redistribuent les vêtements à des personnes sans-abri“, précise Quentin Mertens.

Quatre personnes travaillent chaque jour pour traiter presque tous les objets oubliés, sauf les bagages en soute égarés qui sont à la charge des compagnies aériennes.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Frédéric De Henau