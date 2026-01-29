Plus de 400 emplois actuellement à pourvoir à Brussels Airport

Plus de 400 emplois sont actuellement à pourvoir sur le site de Brussels Airport, communique jeudi l’aéroport de Zaventem, à quelques jours du salon de l’emploi Aviato Jobfair.

La 5e édition de cet événement, le principal du genre en Brabant flamand, se tiendra le 10 février dans le Skyhall de Brussels Airport. Plus de 50 employeurs de la région y seront présents.

Aviato, la maison de l’emploi de Brussels Airport, s’est notamment associée à l’aéroport, ainsi qu’au VDAB (service flamand pour l’emploi et la formation professionnelle), son équivalent bruxellois Actiris et au Voka, la chambre de commerce du Brabant flamand.

Le 10 février, de 13h00 à 17h00, les demandeurs d’emploi, les étudiants et toute personne en quête d’un nouveau défi professionnel au sein de Brussels Airport ou dans la région environnante auront l’occasion de rencontrer les employeurs de l’aéroport mais aussi les agences d’intérim ainsi que les entreprises de la région au sens large.

Parmi les exposants figurent notamment Brussels Airport Company, Nippon Express, Orizio, Swissport Cargo Services Belgium, Safran, Eligio, G4S Aviation Security et Securitas. Les profils les plus recherchés sont les ouvriers et profils techniques, devant les employés et le personnel administratif. Il manque également de douaniers et d’agents de sécurité et de contrôle mais aussi de personnel de manutention cargo et logistique, de cuisiniers, de personnel horeca et de personnel de vente.

L’écosystème de Brussels Airport, deuxième pôle de croissance économique de Belgique, génère 30.000 emplois directs répartis dans 335 entreprises couvrant 18 secteurs, ainsi que 34.000 emplois indirects.

