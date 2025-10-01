Union – Newcastle : les supporters des Magpies ont envahi la Bourse

L’Union Saint-Gilloise reçoit Newcastle du côté du Lotto Park ce mercredi à 18h45.

La Bourse, pleine comme un œuf ! Les supporters de Newcastle sont arrivés dans le centre de Bruxelles ce mercredi après-midi. Dans une ambiance festive, bruyante et bon enfant, les Magpies, le surnom des fans et du club, ont envahi les rues de la capitale avec des chants et bars remplis à ras bord.

Lors de la première journée de la Ligue des champions, Newcastle s’est pris une petite gifle face au FC Barcelone. Le club espère donc se refaire face à l’une des petites équipes de la compétition. Si l’Union a un statut de Petit Poucet, elle a parfaitement lancé son aventure européenne. Au PSV, la bande de Sébastien Pocognoli est allé arracher une victoire 1-3 avec panache.

A domicile, même si le match se joue dans le stade du RSCA, les jaunes et bleus espèrent donc poursuivre leur sans-faute dans la compétition. Tout le contraire des noirs et blancs qui ne demandent qu’une seule chose : prendre leurs premiers points européens.

