19 matchs sans défaite, meilleure attaque et meilleure défense : retour en chiffres sur la domination de l’Union Saint-Gilloise

L’Union Saint-Gilloise domine le football belge en 2025. Les champions de Belgique n’ont plus connu la défaite en championnat depuis le 15 mars 2024, contre Genk lors de la 30e journée de championnat.

Après avoir écrasé les playoffs la saison dernière, les Jaunes et Bleus continuent sur leur lancée pour cette saison 2025/2026. Après neuf journées de championnat, ils affichent un bilan de 23 points sur 27, avec sept victoires et deux matchs nuls.

À domicile, les hommes de Sébastien Pocognoli présentent un bilan parfait : quatre victoires en autant de matchs. Un départ sur les chapeaux de roue. L’Union est en tête et compte déjà six points d’avance sur son dauphin, le Club de Bruges.

Le constat est simple : l’Union Saint-Gilloise vit le meilleur démarrage de son histoire depuis son retour en première division en 2021, avec quatre points de plus que lors de la saison 2023/2024, et surtout dix points de plus que la saison dernière où les Bruxellois avaient terminé champions de Belgique.

Un peu plus de deux buts par match

Au niveau offensif, l’Union a connu des changements sur le terrain des transferts avec le départ de son deuxième meilleur buteur, l’attaquant Franjo Ivanovic (20 buts la saison dernière), parti pour Benfica pour 22,8 millions d’euros. Le Croate a été remplacé par l’attaquant norvégien Raul Florucz, qui s’est déjà montré efficace avec 4 buts et 2 passes décisives en dix matchs.

► Lire aussi | Stade de l’Union Saint-Gilloise : We Are Nature introduit un recours contre la dérogation environnementale accordée au club

L’attaquant canadien Promise David, meilleur buteur la saison dernière, continue d’affoler les compteurs avec 5 buts en neuf matchs. Résultat : l’Union est l’équipe qui a marqué le plus de buts en ce début de saison, avec 19 réalisations, devant le Club de Bruges (16). Sur ce début de saison, il n’y a qu’une seule fois où l’Union n’est pas parvenue à marquer : lors du déplacement à La Louvière (0-0).

Seulement quatre buts encaissés

Des chiffres impressionnants offensivement liés à des statistiques qui le sont tout autant défensivement : l’Union n’a encaissé que 4 buts en Pro League cette saison. Des questionnements existaient après le départ du capitaine et gardien historique du renouveau saint-gillois, Anthony Moris. Remplacé par Kjell Scherpen, le nouveau portier s’est immédiatement intégré à l’équipe sans commettre la moindre erreur. Le Néerlandais n’a encaissé qu’un seul but depuis son arrivée au club.

Les Jaunes et Bleus comptent déjà 6 matchs sans encaisser le moindre but. Au niveau des expected goals against (buts attendus en fonction des statistiques), les Saint-Gillois affichent un chiffre très faible : 0,6. Preuve d’un positionnement défensif efficace, l’Union concède très peu d’occasions.

90 ans après l’Union 60

Une série d’invincibilité des Jaunes et Bleus fait forcément penser à l’Union 60, la légendaire équipe de l’Union Saint-Gilloise qui n’a pas perdu la moindre rencontre entre 1933 et 1935, réalisant une série de 60 matchs sans défaite au total et glanant trois titres de champions de Belgique d’affilée.

Cette série de 60 matchs sans défaite en championnat est toujours un record national. La nouvelle série d’invincibilité, bien que les hommes de Sébastien Pocognoli soient encore loin de ce record, fait renaître la légende de l’Union Saint-Gilloise, qui quatre-vingt-dix ans plus tard se remet à dominer le football belge.

► Lire aussi | L’Union Saint-Gilloise vise une deuxième victoire en Ligue des Champions

Une semaine décisive

Pour la suite, les Saint-Gillois s’attaquent à une semaine très importante avec leur deuxième match de Ligue des champions contre Newcastle, objectif : confirmer la victoire éclatante acquise au PSV Eindhoven (1-3). Ensuite, l’Union se déplacera dimanche au Club de Bruges, son principal rival depuis cinq saisons et actuel deuxième du championnat. Les Saint-Gillois tenteront de poursuivre leur série d’invincibilité et de porter leur total à 20 matchs sans défaite.

Rémy Rucquoi