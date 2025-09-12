Stade de l’Union Saint-Gilloise : We Are Nature introduit un recours contre la dérogation environnementale accordée au club

L’association We Are Nature a introduit un recours contre la dérogation accordée à l’Union Saint-Gilloise (URSG) pour la construction de son futur stade sur le site du Bempt, à Forest.

Selon l’organisation, le projet implique “la destruction du site et des vivants non-humains qui s’y trouvent”, ce qui est interdit par la législation environnementale.

Le 22 juillet dernier, Bruxelles Environnement a néanmoins accordé au club une dérogation, estimant qu’il n’existait pas d’alternative viable et que le stade représentait un intérêt public majeur. Une justification que conteste fermement We Are Nature. “Aucun des motifs avancés n’est justifiée en droit”, affirme l’association, qui rappelle que la protection de la biodiversité et du climat constitue un “intérêt public majeur”.

■ À lire sur ce sujet : Une dérogation pour le stade de l’Union pour des “raisons impératives d’intérêt public majeur” selon Bruxelles Environnement

Dans son communiqué, l’ONG insiste sur le caractère vital de préserver les espaces naturels à Bruxelles, à l’heure où les effets du changement climatique se font déjà sentir et où la sixième extinction des espèces s’accélère. Elle dénonce la construction d’un “stade surnuméraire privatisé” et souligne que des alternatives existent pour que l’Union poursuive son développement sans détruire la nature.

De son côté, le club défend son projet, en discussion depuis 2019 avec les autorités locales. L’URSG souhaite bâtir un stade moderne et écologique de 16 000 places sur cette friche reprise comme zone sportive, afin de répondre aux normes belges et européennes. Le dossier reste en attente de négociations avec la commune de Forest et la Région bruxelloise pour l’acquisition du terrain.