Une première famille réfugiée accueillie à l’église du Béguinage à Bruxelles

Une première famille a trouvé refuge dans la nuit de mercredi à jeudi à l’église du Béguinage, à Bruxelles, dans le cadre de l’action de solidarité “Pas d’enfants à la rue. Point.” portée par House of compassion, BelRefugees et Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Il s’agit d’une famille afghane déjà reconnue réfugiée en Grèce. Après avoir fui leur pays, le père, son épouse et leurs enfants ont obtenu le statut de réfugié, mais se sont retrouvés à la rue une semaine plus tard. “Mon fils a le pied cassé depuis l’Afghanistan. En Grèce, nous n’avons jamais pu voir un médecin”, raconte le père. “Nous pensions que la Belgique serait différente. Mais ici aussi, nous avons dû dormir dehors avec nos enfants.”

Depuis le mois d’août, les familles reconnues dans un autre État membre de l’Union européenne ne bénéficient plus d’hébergement en Belgique, conséquence d’une décision fédérale qui inquiète les associations. Celles-ci dénoncent une situation où “de plus en plus d’enfants se retrouvent à la rue”. Le père Daniel Alliët, curé du Béguinage, qui a ouvert il y a une semaine les portes de l’église pour accueillir plusieurs familles, évoque “un acte d’humanité”. “Une église ne peut pas être une solution structurelle, mais elle peut être un geste de résistance. Lorsque les autorités laissent des familles dans le froid, nous devons montrer que nous ne l’acceptons pas”, explique-t-il.

House of compassion et BelRefugees demandent au gouvernement fédéral de rétablir l’accès à l’accueil pour les familles avec enfants. “Aucun enfant ne doit dormir dehors”, insistent-ils. L’église du Béguinage constitue de longue date un lieu emblématique des luttes pour les droits des sans-papiers, ayant régulièrement accueilli des demandeurs d’asile et servi de cadre à de nombreuses actions collectives et symboliques.

