Ouverture temporaire de l’église du Béguinage pour héberger des familles sans abri

Trois familles y seront accueillies, en attendant un relogement plus stable.

Alors que plusieurs familles avec enfants se retrouvent actuellement sans solution d’hébergement à Bruxelles, House of Compassion a pris la décision d’ouvrir temporairement les portes de l’église du Béguinage. L’initiative intervient alors que de nombreuses organisations, dont BelRefugees, Vluchtelingenwerk Vlaanderen et le Humanitaire Hub, alertent conjointement sur la présence quotidienne d’enfants vivant dans la rue. Celles-ci pointent un manque de réponses concrètes de la part des autorités fédérales.

Les familles hébergées sont des refugiés reconnus en Grèce. Selon les associations, les conditions de vie dans ce pays restent extrêmement précaires : absence d’accès à l’eau, à l’électricité, à l’éducation ou encore aux soins de santé. Ainsi, de nombreuses personnes choisissent de rejoindre la Belgique, mais elles se voient l’accès à l’hébergement refusé. En effet, selon une nouvelle loi, portée par la ministre de l’Asile, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), les personnes disposant déjà d’une protection internationale sont exclus du système d’hébergement.

House of Compassion souligne que cette ouverture de l’église ne constitue pas une solution pérenne, mais vise à répondre à une urgence humanitaire.

Rédaction – Photo : House of Compassion

02 octobre 2025 - 14h36
Modifié le 02 octobre 2025 - 14h36
 

