La police de Bruxelles-Nord saisit plus de 17 kilos de marijuana et 34.000 euros

La police locale de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) a saisi la semaine dernière, samedi 30 mai, plus de 17 kilos de marijuana, 1,5 kilo de cannabis et plus de 34.000 euros chez un présumé trafiquant de drogue. L’homme a été privé de liberté et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. C’est ce qu’a annoncé lundi la police de Bruxelles-Nord.

“Le samedi 30 mai 2026, les policiers de la police locale ont contrôlé un particulier consommant du cannabis à proximité du stade Crossing à Schaerbeek”, indique la police de Bruxelles-Nord. “Lors du contrôle et de la fouille, les enquêteurs ont découvert 9.550 euros en liquide. Une perquisition a ensuite été effectuée au domicile de l’intéressé et celui-ci a été privé de liberté à des fins judiciaires.”

Lors de la perquisition, les agents ont trouvé 17,26 kilos de marijuana, 1,58 kilo de résine de cannabis, ainsi que 25.270 euros en espèces, une arme factice de type airsoft, deux téléphones portables et divers objets de luxe. L’ensemble a été saisi et le suspect a été mis à disposition du parquet.

Le parquet a ensuite présenté le suspect au juge d’instruction, qui l’a placé sous mandat d’arrêt pour détention illégale de stupéfiants, apparemment destinés à la vente, en association.