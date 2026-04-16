Une personne demandant l’aumône blessée à Bruxelles après une altercation

Une personne qui demandait l’aumône a été blessée dans la nuit de mercredi à jeudi après une altercation au Boulevard Poincaré à Bruxelles, a indiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. La personne blessée est hors de danger mais reste hospitalisée.

“Vers 00h40, un particulier s’apprêtant à monter dans son véhicule a été approché par une personne lui demandant l’aumône“, a déclaré Christopher de Mesmaeker, inspecteur principal de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. “Au cours de cet échange, deux individus se sont approchés et ont entraîné la personne en situation de précarité vers un endroit voisin où elle a été violemment agressée.”

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Le propriétaire du véhicule a ensuite tenté d’intervenir, mais a été aspergé de spray incapacitant, ce qui l’a temporairement neutralisé. Lorsque ce dernier a repris ses esprits, la victime se trouvait au sol, blessée, tandis que les auteurs avaient pris la fuite.

La personne blessée a été transportée à l’hôpital dans un état critique, ses jours étant alors en danger. L’individu est désormais hors de danger de mort, mais reste hospitalisé. Les services de police ont procédé aux premiers devoirs d’enquête sur les lieux des faits et un périmètre de sécurité a été établi. Le conducteur du véhicule a pu quitter les lieux.

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Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Le ministère public a confirmé les devoirs déjà réalisés par la police, et a ordonné la réalisation de devoirs d’enquête supplémentaires.

Pour le bon déroulement de l’enquête, les forces de l’ordre ne communiqueront aucune autre information.

Belga