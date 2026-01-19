Trois personnes interpellées puis relâchées après une agression au couteau à Uccle

Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche, vers 01h45, chaussée de Waterloo. Selon le ministère public, un riverain avait signalé des nuisances sonores provenant d’un établissement voisin. Un différend est alors survenu entre l’habitant et deux employés du lieu. Une altercation a éclaté, au cours de laquelle l’un des employés a été blessé par arme blanche.

La victime a été prise en charge par les services de secours et transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, a précisé le parquet de Bruxelles.

Les trois personnes impliquées ont été privées de liberté dans un premier temps, avant d’être relaxées après avoir été auditionnées.

Une enquête est en cours afin de déterminer précisément l’implication de chacun dans les faits. Aucune autre information ne peut être communiquée à ce stade, a souligné le parquet.

Belga