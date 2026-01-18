 Aller au contenu principal
Un blessé grave lors d’une agression au couteau à Uccle, un suspect interpellé

Une personne a été grièvement blessée dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une agression à l’arme blanche sur la chaussée de Waterloo, à Uccle. L’information, révélée par BRUZZ, a été confirmée dimanche par la zone de police Marlow.

Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin, au carrefour de la chaussée de Waterloo avec l’avenue des Églantiers et l’avenue des Kasteeltjes, à proximité de l’entrée d’un restaurant de vins.

La victime a été touchée grièvement et s’est retrouvée un temps en danger de mort. Elle a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital. Son état est désormais stabilisé, indique la police.

Selon le porte-parole de la zone Marlow, Laurent Masset, l’agression ne s’est pas produite à l’intérieur de l’établissement horeca, mais sur la voie publique. Un suspect a été interpellé et le parquet a été avisé.

Les circonstances exactes de l’agression font encore l’objet d’une enquête.

