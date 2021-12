Une cinquantaine d’établissements horeca bruxellois enregistrés comme “acceptant l’allaitement”

De nombreux bars et restaurants souhaitent promouvoir l’allaitement en public à l’aide de stickers.

Donner le sein est un choix, mais avant tout un droit. Dans l’espace public, les femmes allaitantes sont parfois jugées et n’osent plus sortir avec leur bébé. Pour rassurer, plus de cinquante établissements bruxellois ont décidé de signaler, à l’aide de stickers, la possibilité d’allaiter dans leurs bars ou restaurants.

Une initiative lancée par la marque de tire-lait Elvie en juillet dernier à Coutrai.

Et pourtant, ce n’est pas la première initiative à Bruxelles. En 2017, la Région bruxelloise lançait l’opération “Allaitement bienvenu” afin de promouvoir l’allaitement en public. À l’initiative de cette opération, Bianca Debaets (à l’époque secrétaire d’État à la Région bruxelloise et membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC). Un an plus tard, Bianca Debaets lance sa campagne #breastfriends (#ami de l’allaitement). Cette initiative touchait une vingtaine d’établissements de l’Horeca.

