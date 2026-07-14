Une centaine de personnes manifestent à Bruxelles contre les coupes dans l’aide au développement

Les organisations de la société civile dénoncent les réductions des budgets consacrés à la coopération internationale en Belgique et à l’étranger.

Une centaine de personnes se sont rassemblées mardi matin à hauteur du carrefour Arts-Loi, à Bruxelles, à deux pas du 16 rue de la Loi, pour réclamer de nouveaux investissements dans l’aide au développement. À l’appel de plusieurs organisations de la société civile, dont 11.11.11., CNCD-11.11.11. et Oxfam, des ONG belges ainsi que des organisations partenaires venues notamment d’Inde et des Philippines ont participé à l’action.

Les manifestants ont défilé en portant de grands portraits de personnes originaires de différentes régions du monde, principalement du Sud global et de pays particulièrement touchés par les réductions des budgets consacrés à la coopération au développement.

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Les organisateurs dénoncent les coupes budgétaires décidées ces derniers mois dans plusieurs pays occidentaux, notamment au sein du programme américain USAID, mais aussi la diminution de plus de 25% de l’aide fédérale belge au développement. Selon eux, cette tendance met en péril des populations déjà vulnérables.

Par cette mobilisation, les organisations entendent attirer l’attention des négociateurs du budget fédéral et du gouvernement sur les conséquences des réductions dans la coopération internationale. Elles plaident pour un renforcement des investissements plutôt que pour la poursuite des économies dans ce domaine.

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L’action s’est déroulée dans le calme et a réuni une centaine de participants, a constaté sur place l’agence Belga.

Belga – Photo : Belga Image