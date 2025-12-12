Huit ONG s’unissent pour défendre l’accès universel à la santé

Huit ONG belges actives dans le domaine de la santé ont décidé d’unir leurs compétences et expertise au sein d’une coupole nommée Health Impact Coalition. Les associations Ensemble, Action Damien, Chaîne de l’Espoir, Handicap International, Light for the World, Médecins du Monde, Médecins Sans Vacances, Memisa et Viva Salud ont signé jeudi leur partenariat, qui a pour but de défendre le droit à la santé pour tous dans le monde.

■ Pascale Barnich, directrice générale d’Action Damien et porte-parole de la Coalition, est l’invitée de Vanessa Lhyuilleir dans le 12h30

“L’idée de cette coalition est le fruit d’une réflexion née début 2024“, explique Pascale Barnich, directrice générale d’Action Damien et porte-parole de la Coalition. “Elle est conduite par les besoins“. Les crises politiques, économiques, climatiques et sanitaires ont un impact considérable, de sorte que les moyens budgétaires consacrés à la coopération internationale diminuent de 25% (annoncé récemment, pour la Belgique, dans l’accord budgétaire fédéral), soulignent les huit ONG. Ces dernières sont convaincues qu’il est nécessaire de mieux coordonner, mieux cibler et maximiser l’impact de leurs actions.

Selon des chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 4,5 milliards de personnes n’ont toujours pas accès aux services de santé de base et 2 milliards sont confrontées à des difficultés financières en raison des coûts de santé. Les systèmes de santé sont mis à rude épreuve par les épidémies, le changement climatique, les conflits ou l’instabilité politique, sans oublier la résistance microbienne, rappelle la Health Impact Coalition.

“La Belgique a développé une expertise reconnue dans le monde entier en matière d’amélioration de l’accès à la santé“, insiste Felipe Sere, coordinateur de l’initiative. “Il s’agit d’offrir un accès holistique et global aux soins de santé“, renchérit Pascale Barnich. “On peut ainsi proposer des soins ophtalmologiques, par exemple, mais aussi prendre en charge d’autres soucis de santé. Il s’agit de créer une synergie sur le terrain“.

Plusieurs ONG participantes à cette nouvelle coalition coopèrent déjà concrètement sur le terrain. Ainsi, en RDC, un consortium hospitalier réunissant Médecins Sans Vacances, la Chaîne de l’Espoir et Action Damien partagent leurs pratiques dans différents hôpitaux de Kinshasa. Il existe aussi une collaboration dans la recherche sur les liens unissant diabète et tuberculose.

La coalition prévoit d’agir sur les quatre continents, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Elle est présente dans 25 pays, peut faire appel à un personnel fort de 1.650 membres ainsi qu’à 16.000 volontaires. Plus de 10 millions de personnes sont ainsi soutenues chaque année.

Réduction de la déductibilité des dons

La Chambre a par ailleurs adopté dans la nuit de jeudi à vendredi en séance plénière un vaste projet de loi portant dispositions diverses. Ce texte, adopté majorité contre opposition, contient de nombreuses mesures fiscales, dont la réduction de la déductibilité des libéralités (dons) de 45% à 30% dès cette année. “Ca va être un souci. D’une part parce que la mesure est rétroactive, d’autre part parce qu’on ne sait pas trop à quoi s’attendre pour 2026“.

Avec Belga